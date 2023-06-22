ابن ماجَهْ ــ بالهاء وليس ابن ماجَةَ ــ بالتاء المربوطة

قال المعلم: "أربعة أسماء صرح أهل العلم بأنه يبقى آخرها هاء وقفا ووصلا وهي: "ماجَهْ، داسَهْ، ‏مَنْدَهْ، سِيْدَهْ". وقد ذكر محمد فؤاد عبد الباقي الخلاف ورجح أنه بالهاء. لكن يرى المحقق عبدالسلام هارون أن الاسم عُرّبَ فيكون بالتاء المربوطة "ماجة"، ليقبل علامات الإعراب. لكن ‏الصحيح بالهاء، لأن الاسم يحكى كما ينطق به أهله.

انظر "الضبط الصحيح لبعض الأعلام"، ماجد الروقي، جدول مختصر لضبط أسماء أعلام ‏مشهورة في الكتب الإسلامية، المحرّم، 1442، ص 3‏ .