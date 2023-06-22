قال المعلم: "أربعة أسماء صرح أهل العلم بأنه يبقى آخرها هاء وقفا ووصلا وهي: "ماجَهْ، داسَهْ، مَنْدَهْ، سِيْدَهْ". وقد ذكر محمد فؤاد عبد الباقي الخلاف ورجح أنه بالهاء. لكن يرى المحقق عبدالسلام هارون أن الاسم عُرّبَ فيكون بالتاء المربوطة "ماجة"، ليقبل علامات الإعراب. لكن الصحيح بالهاء، لأن الاسم يحكى كما ينطق به أهله.
انظر "الضبط الصحيح لبعض الأعلام"، ماجد الروقي، جدول مختصر لضبط أسماء أعلام مشهورة في الكتب الإسلامية، المحرّم، 1442، ص 3 .
ابن ماجَهْ ــ بالهاء وليس ابن ماجَةَ ــ بالتاء المربوطة
قال المعلم: "أربعة أسماء صرح أهل العلم بأنه يبقى آخرها هاء وقفا ووصلا وهي: "ماجَهْ، داسَهْ، مَنْدَهْ، سِيْدَهْ". وقد ذكر محمد فؤاد عبد الباقي الخلاف ورجح أنه بالهاء. لكن يرى المحقق عبدالسلام هارون أن الاسم عُرّبَ فيكون بالتاء المربوطة "ماجة"، ليقبل علامات الإعراب. لكن الصحيح بالهاء، لأن الاسم يحكى كما ينطق به أهله.
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