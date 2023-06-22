«المسرح» يستهدف 19 ألف مدرسة حكومية لإنشاء جيل مسرحي

نظمت هيئة المسرح والفنون الأدائية أمس الأول، لقاء افتراضيا لتعريف المجتمع المسرحي والمهتمين بـ"مبادرة المسرح المدرسي"، التي أطلقتها الهيئة بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، وبالتعاون مع جامعة "موناش" الأسترالية. وانطلق اللقاء، بالتعريف بالمبادرة التي تعد من المبادرات الوطنية التي تهدف إلى تحقيق حراك ونشاط مسرحي مدرسي، لإنشاء جيل مهتم بالمسرح من خلال تحقيق مخرجات تغطي 19,647 من المدارس الحكومية، وتدريب 25,540 معلما ومعلمة في المملكة، لاختيار أفضل ألف مسرحية منفذة.

وتعمل المبادرة على تطوير وتنمية مهارات المشرفين والمشرفات والمعلمين والمعلمات من خلال برامج عالمية معتمدة، يقدمها خبراء في المسرح والفنون الأدائية، من خلال التعاون مع جامعة "موناش"، ليتم تمكينهم بالمهارات المستهدفة لتنشيط القطاع المسرحي في: عناصر التمثيل والدراما، والتصميم، والإخراج.

واستعرض اللقاء نبذة عن الشريك التدريبي للمبادرة المتمثل في الجامعة الأسترالية "موناش"، التي تصنف واحدة من أفضل 100 جامعة في العالم، وتشتهر بالتزامها بأعلى المعايير الأكاديمية، ولديها روابط مؤسسية وأكاديمية وبحثية قوية في جميع أنحاء العالم.

وتتكون مراحل البرنامج التدريبي من خمس مراحل، تم الانتهاء من اثنتين فيما يجري العمل منذ نيسان (أبريل) الماضي حتى تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل على المرحلة الثالثة، وجميعها تستهدف تدريب ثلاث دفعات من المشرفين والمشرفات لتدريب أقرانهم من المعلمين والمعلمات في المرحلتين الرابعة والخامسة. ونفذت المبادرة التي أطلقت بشكل رسمي خلال مؤتمر صحافي في الرياض في 11 كانون الثاني (يناير) 2023، عديدا من الورش التدريبية الحضورية على مدى ثمانية أسابيع، إضافة لجلسات افتراضية للتوجيه والإرشاد خلال فترة امتدت إلى ما يقارب 12 أسبوعا.