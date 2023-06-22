أمير المدينة المنورة يستقبل الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية

استقبل الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس لجنة الحج والزيارة في المنطقة، رائد الإدريسي الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية، والوفد المرافق.

واطلع الأمير فيصل بن سلمان خلال اللقاء، على مجمل خدمات الشركة في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، وما تقدمه من خدمات لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، ومستوى جاهزية الشركة لتقديم خدمة المناولة الأرضية لطائرات شركات الطيران بأفضل المعدات المتخصصة في هذا المجال.

واستعرض اللقاء إسهام الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية في تطوير قطاع النقل الجوي، وجعل المملكة مركزا للربط بين القارات الثلاث من خلال تحسين البنية التحتية ومرافق المطارات، وزيادة إمكانية الوصول إلى خيارات النقل في المطارات، ورفع الطاقة الاستيعابية لشحن البضائع إلى 4.5 مليون طن، فضلا عن استهداف القطاع نقل 330 مليون راكب ورفع الطاقة الاستيعابية للمطارات، تحقيقا لهدف استقبال 30 مليون معتمر سنويا بحلول 2030.

كما شهد اللقاء استعراض تجربة المنفذ الجوي في المدينة المنورة في المجال التشغيلي على مستوى مطارات المملكة، إضافة إلى دور الشركة بمطارات المملكة في خدمة الحجيج انطلاقا مما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده في إطار رعاية الحرمين الشريفين والعناية بقاصديهما.

من جهته، قدم الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للخدمات الأرضية شكره وتقديره لأمير منطقة المدينة المنورة على ما يوليه من دعم واهتمام بالقطاع بهدف تمكين الشركة من ممارسة أعمالها ومهامها وفق معايير السلامة والكفاءة التشغيلية العالمية والمحلية.