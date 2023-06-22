هيئة السوق توافق على طرح "أصول وبخيت الاستثمارية" وملكية للاستثمار" في نمو



أعلنت هيئة السوق المالية اليوم صدور قرار مجلس الهيئة المتضمن الموافقة على طلب شركة أصول وبخيت الاستثمارية تسجيل أسهمها وطرح (1,500,000) سهماً تمثل (18.519%) من أسهمها في السوق الموازية.

كما أعلنت الهيئة الموافقة على طلب شركة ملكية للاستثمار تسجيل أسهمها وطرح (1,300,000) سهماً تمثل (20%) من أسهمها في السوق الموازية.

وسيقتصر الطرح على فئات المستثمرين المؤهلين المنصوص عليهم في قائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها، وسوف تنشر نشرة الإصدار قبل وقت كاف من موعد بداية الطرح.

تعتبر موافقة الهيئة على الطلب نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال الفترة.