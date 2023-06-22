السعودية : 70 % اكتفاء ذاتي في الدواجن .. والألبان والحليب تجاوزت المطلوب

حققت السعودية نسبة عالية من الاكتفاء الذاتي في عدد من المنتجات الغذائية، حيث تجاوزت النسبة المطلوبة للاكتفاء في الألبان والحليب، فيما وصلت إلى 70 في المائة للدواجن، 57 في المائة للحوم الحمراء، و 60 في المائة للأسماك.

جاء ذلك خلال حديث لبندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال مشاركته في الجلسة الحوارية المقامة ضمن أعمال معرض سعودي فود 2030، أشار فيه إلى أن الصادرات السعودية من المنتجات الغذائية بلغت 17 مليار ريال خلال 2022، ومن المتوقع وصولها إلى 40 مليار ريال بحلول 2035.

من جهته أوضح المهندس عبدالرحمن الفضلي وزير البيئة والمياه والزراعة، أن تحقيق الأمن الغذائي عمل مستمر، يساهم فيه بجانب الحكومة والقطاع الخاص والمستهلك، فلا يمكن أن يكون لدينا أمن غذائي وهناك كميات كبيرة من الهدر والفقد الغذائي تصل إلى 30 في المائة، وتكلف 40 مليار ريال سنويا.