الأسهم الأوروبية تبدأ التداولات على انخفاض وسط مخاوف من رفع أسعار الفائدة

فتحت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس وسط مخاوف من استمرار تشديد السياسة النقدية، ومع تراجع بورصة لندن في ظل حالة الضبابية بشأن مدى رفع بنك إنجلترا لأسعار الفائدة في وقت لاحق اليوم.

وبحلول الساعة (07:16) بتوقيت جرينتش، انخفض مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.2 بالمائة، كما تراجع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بنسبة 1.2 بالمائة.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة للمرة الثالثة عشرة على التوالي في وقت لاحق اليوم الخميس بعد يوم من صدور بيانات كشفت أن التضخم جاء أعلى من المتوقع. وينقسم المتعاملون ما بين رفعها بواقع 25 و50 نقطة أساس.

وهبطت أسهم شركات التكنولوجيا شديدة التأثر بأسعار الفائدة 1.2 بالمائة، وقادت أسهم شركات السيارات الانخفاضات بنسبة 1.9 بالمائة.

ودعا المشرعون الأمريكيون في وقت متأخر أمس الأربعاء لجنة التجارة الاتحادية إلى الانتهاء من إجراءات حماية المستهلك الجديدة بالنسبة لمشتري السيارات رغم اعتراض تجار السيارات الذين يقولون إن القواعد سترفع فعليا تكلفة شراء سيارة.

وخلافا للاتجاه العام للسوق، ارتفع سهم شركة (سي.إي.إس) بنسبة 4.3 بالمائة بعد أن قالت الشركة التي توفر خدمة الاتصالات عبر الأقمار الصناعية إنها أوقفت محادثات الاندماج مع إنتلسات.

