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أخبار الشركات- محلية

في أولى جلساته .. "المطاحن الأولى" يتداول بمكاسب 23 % وسط تداولات تخطت 5 ملايين سهم

في أولى جلساته .. "المطاحن الأولى" يتداول بمكاسب 23 % وسط تداولات تخطت 5 ملايين سهم

ماجد الخالدي من الرياض

قفز سهم "المطاحن الأولى" في أولى جلساته بالسوق السعودية 23 في المائة عند 73.9 ريال مقارنة بسعر الإدراج 60 ريالا للسهم.

وشهد السهم تداولات بلغت نحو 5.2 مليون سهم خلال الساعة الأولى من بداية التعاملات، وبقيمة 400.5 مليون ريال.

وكانت شركة المطاحن الأولى التي تم تأسيسها عام 2017، قد طرحت 16.65 مليون سهم للاكتتاب العام، بسعر 60 ريالا للسهم، تم تخصيص 10 في المائة للأفراد، مقابل 90 في المائة للمؤسسات.

ويعد إدراج "المطاحن الأولى" رابع إدراج في السوق السعودية خلال العام الجاري، بعد طرح وتداول أسهم المرابحة المرنة، جمجوم فارم، الموارد خلال الشهر الجاري.

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المطاحن الأولى

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