نيكاي يهبط مع فقدان أسهم الرقائق للزخم

تراجع المؤشر نيكاي الياباني اليوم الخميس ليوقف سلسلة مكاسب استمرت ليومين، مع جني المستثمرين للأرباح بعد القفزة الأحدث لأسهم شركات أشباه الموصلات.

وهوت أسهم أدفانتست وطوكيو إلكترون لصناعة الرقائق 6.86 بالمائة و4.57 بالمائة على الترتيب بعد هبوط أسهم شركات مناظرة لهما في الولايات المتحدة، لتبدد المكاسب الأخيرة المدفوعة بنشوة الذكاء الاصطناعي.

وصعد سهم شركة ميتسوي اند كو التجارية 0.94 بالمائة بعد ارتفاع أسعار النفط والمعادن. وقفز سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 3.79 بالمائة مدعومة بمكاسب سندات الخزانة التي عززت قيمة محافظ السندات الأمريكية.

وهبط المؤشر نيكاي 0.92 بالمائة ليغلق عند 33264.88 نقطة. وأغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا 0.06 عند 2296.50 نقطة بعد أن ارتفع في وقت سابق من الجلسة بما يصل إلى 0.76 بالمائة.

وقال هيرويوكي أوينو، كبير المحللين الاستراتيجيين في سوميتومو ميتسوي تراست إن أسهم شركات الرقائق شهدت "بعض عمليات البيع لجني الأرباح" بعد ارتفاعها هذا العام حتى الآن.

ارتفع المؤشر نيكاي 27 بالمائة هذا العام، ولامس في وقت سابق من هذا الأسبوع أعلى مستوى في 33 عاما. وأظهرت بيانات حكومية اليوم أن المستثمرين الأجانب عكفوا على شراء الأسهم اليابانية للأسبوع الحادي عشر على التوالي حتى 17 يونيو حزيران.

وإجمالا ارتفع 136 سهما على المؤشر نيكاي وانخفض 87. وسجل سهم باناسونيك أداء متميزا وارتفع 2.25 بالمائة بعد أن قالت وحدة الطاقة بالشركة أمس الأربعاء إنها تجري محادثات بشأن‭‭ ‬‬توفير بطاريات للمركبات الكهربائية من مازدا موتور. وتراجع سهم مازدا 0.18 بالمائة.

