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"أمانة للتأمين" تربح 10 ملايين ريال خلال الربع الأول

"أمانة للتأمين" تربح 10 ملايين ريال خلال الربع الأول

"الاقتصادية" من الرياض

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )

 

بند الربع الحالي الربع المماثل من العام السابق التغير% الربع السابق التغير %
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP) 34,359 76,942 -55.34 - -
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP) - - - - -
صافي المطالبات المتحملة - - - - -
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق - - - - -
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية) - - - - -
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين - - - - -
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة 9,701 -28,627 - - -
اجمالي الدخل الشامل 10,181 -28,536 - - -
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

بند الفترة الحالية الفترة المماثلة من العام السابق التغير%
إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) 260,667 -28,839 -
ربحية (خسارة) السهم 0.23 -0.69
جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي

 

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