"أمانة للتأمين" تربح 10 ملايين ريال خلال الربع الأول

أعلنت شركة أمانة للتأمين التعاوني عن النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 2023-03-31 ( ثلاثة أشهر )
|بند
|الربع الحالي
|الربع المماثل من العام السابق
|التغير%
|الربع السابق
|التغير %
|إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|34,359
|76,942
|-55.34
|-
|-
|صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي المطالبات المتحملة
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|-
|-
|-
|-
|-
|فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوماً منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|-
|-
|-
|-
|-
|صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|9,701
|-28,627
|-
|-
|-
|اجمالي الدخل الشامل
|10,181
|-28,536
|-
|-
|-
|جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
|بند
|الفترة الحالية
|الفترة المماثلة من العام السابق
|التغير%
|إجمالي حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية)
|260,667
|-28,839
|-
|ربحية (خسارة) السهم
|0.23
|-0.69
|جميع الأرقام بالـ (الاف) ريال سعودي
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