تدشين صندوق عقاري لتطوير أرض بمساحة 30 ألف متر مربع في الرياض

دشن عبدالله الطويل وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري، صندوق "أرجان المغامس" الاستثماري العقاري، استمرارا للجهود المتواصلة لتطوير الشراكة مع القطاع الخاص لزياد المعروض العقاري في المدن السعودية، وتوفير مزيد من الخيارات السكنية للأسر السعودية بما يلبي تطلعاتهم ورغباتهم.

ويهدف الصندوق الذي تم تأسيسه بين "بلوم إنفست السعودية" و"أرجان العمارية" إلى تطوير أرض بمساحة تتجاوز 30 ألف متر مربع، وذلك لبناء أكثر من 100 وحدة سكنية شمال الرياض.

وأكد الطويل حرص الوزارة واهتمامها بدعم الاتفاقيات والشراكات في القطاع الخاص، بهدف الارتقاء بقطاع التطوير العقاري وزيادة المعروض السكني وإيجاد التوازن بين العرض والطلب، والمساهمة في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية السعودية 2030- بإتاحة فرص تملك المسكن الملائم للأسر السعودية، من خلال توفير المنتجات السكنية المتعددة والحلول التمويلية المتنوعة للمستفيدين.

ومبادرة تحفيز المعروض السكني والتطوير العقاري تهدف إلى تعزيز المعروض وتوفير الأراضي وفرص الاستثمار لأصحاب الأراضي والمطورين والجهات التمويلية في السوق العقاري، إضافة إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تطوير الحلول السكنية وتحفيز ملاك الأراضي على التطوير.