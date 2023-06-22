الأسهم السعودية تتفوق على متوسط الأداء الشهري .. والسيولة تتراجع إلى 5.4 مليار ريال

ارتفعت الأسهم السعودية 34 نقطة بنحو 0.3 في المائة لتغلق عند 11466 نقطة، بينما زاد مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية أربع نقاط ما يعادل 0.3 في المائة إلى 1511 نقطة. واستطاعت السوق الحفاظ على الوتيرة الايجابية للجلسة الثانية، لتعزز أداءها المتفوق على متوسطها الشهري، ما يبقي استمرار تحسن تحرك السوق. وتتداول السوق اليوم في جلستها الأخيرة قبل توقفها لإجازة عيد الأضحى، ونظرا لفترة التسوية لجلستين قد لا تواجه السوق ضغوطا بيعية نتيجة التوقف.





الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11428 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11411 فاقدا 0.17 في المائة، بينما الأعلى عند 11466 نقطة التي أغلقت عند في نهاية الجلسة رابحا 34 نقطة بنحو 0.3 في المائة. وتراجعت السيولة 5 في المائة بواقع 295 مليونا، لتصل إلى 5.4 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 17 في المائة بنحو 40 مليون إلى 194 مليون سهم متداول. أما الصفقات فارتفعت 2 في المائة لتصل 417 ألف صفقة.



أداء القطاعات

تراجعت أربعة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "إنتاج الأغذية" بواقع 1.3 في المائة، يليه "الأدوية" بنحو 0.6 في المائة، وحل ثالثا "الاستثمار والتمويل" 0.2 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "السلع طويلة الأجل" بنحو 3.3 في المائة، ثم "الخدمات التجارية والمهنية" بنحو 2.3 في المائة، وحل ثالثا "التأمين" 1.95 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع المواد الأساسية بنحو 14 في المائة بقيمة 713 مليون ريال، يليه "الأدوية" 13 في المائة ما يمثل 683 مليون ريال، وحل ثالثا "البنوك" 9 في المائة بنحو 466 مليون ريال.



أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جمجوم فارما" بنحو 16 في المائة ليبلغ 90.30 ريال، يليه "ملاذ للتأمين" 9.91 في المائة ليصل إلى 21.52 ريال، وحل ثالثا سهم "الأصيل" 9.90 في المائة حيث أغلق عند 5.77 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الإعادة السعودية" بواقع 3.21 في المائة ليغلق عند 18.10 ريال، يليه "بروج للتأمين" بـ3.17 في المائة إلى 19.52 ريال، وحل ثالثا سهم "السيف جاليري" بمقدار 2.46 في المائة ليقفل عند 95.30 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "جمجوم فارما" بقيمة 639 مليون ريال، يليه "مرنة" بنحو 331 مليون ريال، وحل ثالثا مصرف الراجحي بـ 159 مليون ريال.



وحدة التقارير الاقتصادية