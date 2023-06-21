حملة صينية للكشف عن الديون الحكومية المخفية .. 279 % معدل الدين من الناتج

بدأت السلطات الصينية أمس، جولة تفتيش جديدة على مستوى الدولة لتحديد حجم الأموال المدينة بها الحكومات المحلية في الصين، في إشارة إلى أن السلطات تستعد لاتخاذ خطوات ملموسة لمعالجة أحد المخاطر المالية الرئيسة.ونقلت وكالة "بلومبيرج" للأنباء عن مصادر مطلعة القول: إنه سيتم الضغط على المسؤولين المحليين للتخلص مما تسمى الديون المخفية، في الوقت الذي يحاول فيه قادة الحكومة المركزية رسم صورة أكثر وضوحا واكتمالا للالتزامات المالية في مختلف مستويات الحكومة. وقال أحد المصادر: إن وزارة المالية الصينية تقود حملة التفتيش المالي.ولم يتضح بعد موعد انتهاء حملة التفتيش ولا طبيعة الإجراءات التي ستعقبها، لكن الحساب الدقيق لحجم الالتزامات المالية سيكون عنصرا أساسا لصياغة السياسات اللازمة لحل أزمة الديون الحكومية. وقال أحد المصادر إن هذه الحملة بدأت منذ الشهر الماضي على الأقل.يأتي ذلك فيما وصل معدل الديون في الصين خلال الربع الأول من العام الحالي إلى مستوى قياسي جديد مع توسع البنوك في إقراض الشركات عقب رفع القيود المفروضة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد في إطار استرتيجية صفر إصابات.وذكرت وكالة "بلومبيرج" أن معدل الدين في الصين وصل إلى 279 في المائة من إجمالي الناتج المحلي بحسب بيانات البنك المركزي الصيني ومكتب الإحصاء الوطني التي جمعتها "بلومبيرج".وأشارت "بلومبيرج" إلى أن معدل الدين ارتفع بمقدار 7.7 في المائة نقطة مئوية عن الربع الأخير من العام الماضي، وهي أكبر زيادة ربع سنوية خلال ثلاثة أعوام.وارتفع معدل الديون المستحقة على المؤسسات غير المالية بمقدار 5.8 نقطة مئوية، في حين ارتفع معدل دين الأسر والقطاعات الحكومية بمقدار نقطة واحدة مئوية.ولا تشمل هذه البيانات القروض المصرفية لمؤسسات التمويل التابعة للحكومات المحلية في الصين. وفي إيجاز أصدرته في نيسان (أبريل) الماضي، قالت متحدثة باسم بنك الشعب (المركزي) الصيني: إن إجمالي معدل الدين الكلي للصين وصل نحو 290 في المائة من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام الحالي، بسبب العوامل الموسمية مثل التوسع السريع في الاقتراض، وإصدار السندات الحكومية.إلى ذلك، حافظت الصين على مكانتها كأكبر شريك تجاري لإفريقيا خلال الأعوام العشرة الماضية، فيما تجاوزت قيمة التجارة الثنائية بين الصين والدول الإفريقية في تلك الفترة ما قيمته تريليونا دولار أمريكي.وكشف لي في نائب وزير التجارة الصيني، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" أمس أن قيمة عقود المشاريع التي أبرمتها المؤسسات الصينية مع الدول الإفريقية في الأعوام العشرة الماضية تجاوزت 700 مليار دولار، مشيرا إلى إنجاز مشاريع بقيمة 400 مليار دولار.وأردف أن الصين قامت باستثمار مباشر بلغت قيمته أكثر من 30 مليار دولار أمريكي في إفريقيا، لتصبح بذلك رابع أكبر مصدر للاستثمارات في هذه القارة، بينما بعثت نحو تسعة آلاف عامل طبي لتقديم مساعدات طبية إلى الدول الإفريقية، ووفرت ما يزيد على 100 ألف فرصة دراسية وتدريبية لأبناء القارة السمراء.ولفت لي إلى أن التعاون الصيني والإفريقي يزداد تنوعا، وامتد من قطاعات تقليدية مثل التجارة ومشاريع البناء إلى مجالات ناشئة جديدة بما فيها الرقمنة والتنمية الخضراء والطيران والفضاء والمالية.وشاركت المؤسسات الصينية بنشاط في بناء منشآت البنية الأساسية في المجال الرقمي في إفريقيا، وأسهمت في دفع التنمية السريعة في صناعات التجارة الإلكترونية، والدفع عبر الأجهزة المحمولة، ووسائل الإعلام، والترفيه، وقد وقعت الصين اتفاقيات للنقل الجوي المدني مع 27 دولة إفريقية، ونجحت في إطلاق أقمار صناعية للتنبؤ الجوي لمصلحة دول مثل الجزائر ونيجيريا.وأضاف أن الصين قد وقعت وثائق تعاونية بشأن بناء "الحزام والطريق" مع 52 دولة إفريقية ومفوضية الاتحاد الإفريقي، وتدعم بناء منطقة للتجارة الحرة في القارة الإفريقية وتقوم بإجراء تبادلات بشأن السياسات ومشاركة التجارب لأجل تسهيل التجارة الصينية - الإفريقية.وأكد لي أن التجارة الصينية - الإفريقية حافظت على توازنها بشكل عام، إذ إنه في الفترة بين 2000 حتى العام الجاري، بلغت قيمة واردات الصين من إفريقيا 1.42 تريليون دولار، بينما وصلت صادراتها إلى الأخيرة 1.58 تريليون دولار. وتتمتع التجارة الثنائية بمنافع متبادلة ومزايا تكاملية كبيرة، بينما توفر دعما قويا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لدى كل من الجانبين.وفي 2022، وصلت قيمة التجارة الصينية - الإفريقية إلى 282 مليار دولار، بزيادة 11.1 في المائة. ومن بينها بلغت قيمة صادرات الصين إلى إفريقيا 164.5 مليار دولار، بزيادة 11.2 في المائة على أساس سنوي، بينما بلغت قيمة واردات الصين من القارة السمراء 117.5 مليار دولار، بزيادة 11 في المائة على أساس سنوي.في غضون ذلك، أظهرت بيانات من بنك الشعب الصيني، البنك المركزي، أن المدفوعات غير النقدية التي تتعامل معها البنوك الصينية واصلت التوسع على نحو مستقر في الربع الأول من هذا العام.وذكر البنك في تقرير أن المدفوعات غير النقدية عبر البطاقات المصرفية ووسائل الدفع الإلكترونية والأوراق التجارية والتحويلات الائتمانية والتسويات الأخرى، بلغت 1277.53 تريليون يوان (178.44 تريليون دولار) خلال الفترة المذكورة، بزيادة 11.1 في المائة على أساس سنوي.وأشار التقرير إلى أن المدفوعات الإلكترونية استحوذت على حصة الأسد من المدفوعات غير النقدية، حيث بلغت قيمة المعاملات الإجمالية 831.82 تريليون يوان.ومن بين وسائل الدفع الإلكترونية، ارتفعت المدفوعات عبر الهاتف المحمول 9.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي إلى 144.6 تريليون يوان.وفي الربع الأول من هذا العام، ارتفعت قيمة المعاملات عبر البطاقات المصرفية أيضا 10.57 في المائة على أساس سنوي لتصل إلى 292.9 تريليون يوان، وفقا للتقرير.إلى ذلك، أعلنت السلطات الصينية تمديد السياسة التفضيلية على ضريبة الشراء لمركبات الطاقة الجديدة حتى نهاية 2027.وأفاد بيان صادر عن وزارة المالية والهيئة الوطنية للضرائب ووزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات في الصين، بأنه سيتم إعفاء ضريبة الشراء على مركبات الطاقة الجديدة التي يتم شراؤها في عامي 2024 و2025، وسيتم تخفيضها إلى النصف لمركبات الطاقة الجديدة التي يتم شراؤها في عامي 2026 و2027.وقال البيان إن هذه الخطوة تهدف إلى دعم تطوير قطاع مركبات الطاقة الجديدة وتحفيز استهلاك المركبات.