النفط يرتفع 1.6% مع صعود أسعار الحبوب وتصريحات باول بشأن الفائدة

ارتفعت أسعار النفط دولارا للبرميل اليوم مع صعود أسعار الذرة وفول الصويا الأمريكيين لأعلى مستوياتهما في عدة أشهر ما أثار توقعات بأن يؤدي نقص الذرة العالمي لتراجع عمليات مزج الوقود الحيوي وارتفاع الطلب على النفط.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.22 دولار، أو 1.6 في المائة، إلى 77.12 دولار للبرميل عند التسوية. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.34 دولار، أو 1.9 في المائة، لتغلق عند 72.53 دولار للبرميل. وسجلت عقود الخامين أعلى مستوياتها في أسبوعين في وقت سابق من الجلسة.

وبحسب "رويترز" ارتفعت العقود الآجلة للذرة في مجلس شيكاجو للتجارة 5.2 في المائة اليوم بعدما أظهر تقرير حكومي تعرض قسم كبير من المحصول الأمريكي للإجهاد بسبب الجفاف مع اقترابه من مراحل النمو الرئيسة، وفقا لما ذكره متعاملون. وسجلت عقود فول الصويا تسليم نوفمبر بمجلس شيكاجو للتجارة أعلى مستوياتها منذ التاسع من مارس.

وتعززت أسعار النفط أيضا بتراجع الدولار أمام سلة من العملات اليوم بعدما أشار جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى اقتراب البنك المركزي من الوصول لمبتغاه فيما يخص السياسة النقدية.

ويزيد تراجع الدولار من جاذبية النفط المقوم بالعملة الأمريكية للمستثمرين حائزي العملات الأخرى ما يرفع الطلب على الخام.

وتوقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن تكون مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام والمشتقات قد تراجعت الأسبوع الماضي. لكن استطلاعا موسعا يظهر الآن توقع زيادة صغيرة في مخزونات النفط الخام.

وسيُصدر معهد البترول الأمريكي بياناته الرسمية عن مخزونات النفط الأمريكي في وقت لاحق من اليوم، بينما تصدر إدارة معلومات الطاقة تقريرها غدا الخميس.