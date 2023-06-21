SRMG تلهم قادة الإعلام بتجربة حصرية في مهرجان "كان ليونز"

تشارك المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام "SRMG"، أكبر مجموعة إعلامية متكاملة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في النسخة الـ70 من مهرجان كان ليونز الدولي للإبداع عبر جناح "تجربة شاطئ SRMG" ، الذي يقدم على مدى الأسبوع نخبة من مواهب منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والعالم لقادة الإعلام والإبداع ورجال الأعمال ورواد الصناعة.

وشمل اليوم الأول جلسة حوارية جمعت جمانا راشد الراشد، الرئيس التنفيذي لـ SRMG، بغيوم لاكروا، الرئيس التنفيذي لـ ـBrut، للحديث عن "شبكات الوسائط الإعلامية المتعددة والحديثة". كما نظم جناح SRMG عدداً من الحوارات وجلسات النقاش، بينها حوار شيق عن ظاهرة انتقال الثقافات وتخطي الموسيقى للحدود مع دانا دروبو، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في بيلبورد؛ وجلسة حوارية حول تأثير الرقمنة على صناعة الأزياء. كما تحدث العازف والمنتج آندريه سويد عن قصة نجاحه وصعوده في عالم الموسيقى. ورافق الحوار أداء فني لبعض معزوفاته الأكثر انتشارا. واختتم اليوم بعرض موسيقي حي من الفنان السعودي الصاعد مشعل.

وفي اليوم الثاني، حاورت نادية البساط، مقدمة البرامج والمنتجة في "الشرق للأخبار"، الفنانة الفرنسية من أصل هاييتي (نايكا)، التي قدمت عرضا حصريا عن فيلمها الوثائقي، وسلطت الضوء على دور الهوية في إنتاج محتوى ناجح وإيجابي. ولقيت جلسة حوار شيقة مع الرئيس التنفيذي لشركة Vayner Media، غاري فاينرتشوك، اهتماما واسعا بين حضور "تجربة شاطئ SRMG"، كما حظي الفنان "مو عامر" بإشادة الجمهور عبر طرحه المتميز وأسلوبه الممتع والإيجابي في سرد القصص.

أما اليوم الثاني من فعاليات "تجربة شاطئ SRMG "، فتضمن جلسة حوارية بحثت مستقبل صناعة الإعلام في عصر الذكاء الاصطناعي (AI)، فضلا عن نهضة صناعة الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. واختتم اليوم بعروض فنية حية من كل من DJ Outlaw ومؤيد وجييد وفليبيراتشي.

وقد حقق أول يومين من "تجربة شاطئ SRMG" نجاحا استثنائيا مع إقبال يتجاوز 500 زائر يوميا، وانتشارا إيجابيا في وسائل التواصل الاجتماعي إلى أكثر من 70 مليون مستخدم في جميع أنحاء العالم.