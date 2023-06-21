مؤشرات وول ستريت تواصل الهبوط بعد تلميح باول برفع الفائدة مجددا

أغلقت الأسهم الأمريكية منخفضة اليوم، إذ كرر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) في شهادته بالكونجرس التأكيد على سعي البنك لكبح جماح التضخم مع إشارته لاحتمال رفع الفائدة مجددا.

وسجلت المؤشرات الرئيسة الثلاثة للأسهم الأمريكية خسائر للجلسة الثالثة على التوالي مع تكبد أسهم قطاع التكنولوجيا والقطاعات ذات الصلة أكبر الخسائر.

ووفقا لبيانات أولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 22.98 نقطة أو 0.52 في المائة عند 4365.73 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 165.09 نقطة أو 1.21 في المائة إلى 13502.20 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 102.42 نقطة أو 0.30 في المائة إلى 33952.64 نقطة.