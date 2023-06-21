بيتكوين ترتفع 7 % متجاوزة مستوى 30 ألف دولار

تلقت العملة الرقمية بيتكوين دفعة جديدة من خلال صندوق استثمار للعملات الرقمية قابل للتداول في البورصة، حيث قدمت شركة الاستثمار المالي وإدارة الأصول العملاقة "بلاك روك" طلبا إلى هيئة الأوراق المالية والتداول الأمريكية لإطلاق صندوق استثمار للعملات الرقمية قابل للتداول.

وبحسب "الألمانية" واصلت بيتكوين ارتفاعها لليوم الثالث على التوالي، حيث ارتفعت اليوم بأكثر من 7 في المائة لتتجاوز مستوى 30 ألف دولار للوحدة الواحدة لأول مرة منذ أواخر أبريل الماضي.

كما تحاول شركة الاستثمار المالي "ويذدوم تري" الحصول على تصريح لبدء تداول صندوق استثمار للبتكوين قابل للتداول في الولايات المتحدة.

وارتفع سعر سهم الشركة بنسبة 1 في المائة. كما ارتفعت أسهم الشركات الأخرى المرتبطة بالاستثمار في العملات الرقمية.