الذهب يستقر بعد تسجيل أدنى مستوى في 3 أشهر بفعل تصريحات باول

قلص الذهب خسائره اليوم مدعوما بتراجع الدولار إلا أن ارتفاع عوائد السندات بعد شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) بالكونجرس أبقى المعدن النفيس قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 1936.96 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1832 بتوقيت جرينتش بعدما انخفض 0.9 في المائة في وقت سابق. وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 في المائة إلى 1944.9 دولار عند التسوية، بحسب "رويترز".

وقال باول في تصريحاته إن زيادة سعر الفائدة مجددا هو "تخمين جيد للغاية" لما يتجه إليه البنك المركزي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي، مضيفا أن المعركة لكبح التضخم لا يزال "أمامها طريق طويل".

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشرة أعوام بعد بدء شهادة باول مما يرفع تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن الأصفر الذي لا يدر عائدا.

وانخفض مؤشر الدولار 0.5 في المائة بعد بدء شهادة باول مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتراجعت الفضة في السوق الفورية 1.6 في المائة إلى 22.81 دولار للأوقية بينما تراجع البلاتين 1.5 في المائة إلى 947.83 دولار بعدما سجل المعدنان أدنى مستوياتهما في ثلاثة أشهر.

وخسر البلاديوم 2.3 في المائة مسجلا 1347.89 دولار.