هيئة قناة السويس تعتزم بيع 20% من شركة تابعة في طرح تجريبي

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس اليوم إن الهيئة تطرح حصة نسبتها 20 في المائة من شركة تابعة لها تماشيا مع مساعي الحكومة لتعزيز القطاع الخاص، لكنه أضاف أن بيع القناة أو تأجيرها غير وارد.

وأوضح ربيع أن بيع حصة بنسبة 20 في المائة في شركة القناة لرباط وأنوار السفن في البورصة المصرية بمثابة تجربة، مشيرا إلى احتمال بيع حصص أخرى في المستقبل.

وقال إن الهيئة أدخلت الشركة في أخرى قابضة بدون أن يدلي بمزيد من التفاصيل. وجاء على الموقع الإلكتروني للشركة أن رأسمالها 250 مليون جنيه مصري (8.10 مليون دولار).

وأضاف ربيع وفقا لرويترز: "بالنسبة للبورصة، آه فعلا إحنا طارحين شركة الرباط، 20 في المائة منها، كتجربة في الطرح الحكومي، قناة السويس دايما بتمشي مع الحكومة وسياسة الدولة، يعني الشركة دي واعدة وناجحة فإحنا طارحين 20 في المائة منها في الطروحات، ودخلناها في شركة قابضة دلوقتي علشان ينفع الموضوع ده، كمبدأ إننا نكمل الموضوع ده، لأنه ربما هيبقى فيه عائد".

ونفى مجددا أي حديث عن إمكانية بيع القناة أو تأجيرها.

وقال: "طبعا غير وارد موضوع إن إحنا نخصص حاجة في قناة السويس أو إنها تتأجر لـ 69 سنة أو 99 سنة، عايزين نقول إن أصول الهيئة دي ملك للمصريين وأي مشروع لقناة السويس لازم بيرجع للشعب عن طريق مجلس النواب، لكن غير وارد الموضوع ده تماما، يمكن إحنا اتكلمنا عليه لما كان الكلام على الصندوق السيادي قبل كده وقلنا إن ده ملوش دعوة خالص بقناة السويس في بيع أصول أو رهن أصول".

وأثار اقتراح في العام الماضي بإجراء تعديلات قانونية لإنشاء صندوق يساعد هيئة قناة السويس على إدارة مواردها تكهنات بأن ذلك سيفتح الباب أمام بيع حصص من القناة للمستثمرين الأجانب.

وجاءت التكهنات في الوقت الذي تعاني فيه مصر من ضغوط مالية شديدة ونقص حاد في العملة الأجنبية.

وقال ربيع اليوم إن اقتراح إنشاء صندوق منفصل عن مسألة بيع أي أصول أو تأجيرها.

والقناة مصدر رئيسي للعملة الأجنبية في مصر وحققت إيرادات بقيمة 9.4 مليار دولار حتى الآن في السنة المالية الحالية التي تنتهي هذا الشهر.