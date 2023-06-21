توقعات بتراجع محصول القمح الروسي بواقع 1.2 مليون طن

أعلنت شركة الأبحاث "سوف إيكون" أن من المتوقع الآن أن يصل محصول القمح الروسي إلى 86.8 مليون طن في 2023، بتراجع من تقدير سابق بـ 88 ملين طن.

وقالت الشركة وفقا لبلومبرج، إن ظروف محصول القمح الربيعي تزداد سوءا في جميع مناطق الزراعات الرئيسية جراء التراجع السريع في رطوبة التربة خلال مايو ويونيو.

يشار إلى أن الأنواع التي تزرع في الربيع تشكل نحو 30 % من إجمالي محصول القمح الروسي.

وتراجعت تقديرات محصول الشعير إلى 19.9 مليون طن من 20.8 مليون طن، ومحصول الذرة إلى 14.6 مليون طن من 14.8 مليون طن.