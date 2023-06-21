الأسهم الأمريكية تبدأ تعاملاتها منخفضة بعد تصريحات باول عن التضخم

فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت منخفضة اليوم بعدما أبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاتحادي تمسكه بخفض التضخم إلى مستوى اثنين في المائة مما أثار مخاوف من اتخاذ مزيد من إجراءات التشديد النقدي.

ووفقا لرويترز تراجع المؤشر داو جونز 63.31 نقطة أو 0.19 في المائة إلى 33990.56 نقطة.

وبدأ المؤشر ستاندرد آند بورز تداولاته منخفضا 8.70 نقطة أو 0.20 في المائة عند 4380.01 نقطة، في حين هبط المؤشر ناسداك 46.43نقطة أو 0.34 في المائة إلى 13620.87 نقطة.