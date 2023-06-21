ارتفاع إيرادات قناة السويس 35%.. بلغت 9.4 مليار دولار 

سجلت قناة السويس أعلى عائدات سنوية خلال العام المالي 2022/23 بلغت 9,4 مليارات دولار بارتفاع قدره نحو 35% عن العام السابق.

وقال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع وفقا لوكالة فرانس برس: "تسعة مليارات و400 مليون دولار هي إيرادات قناة السويس خلال العام المالي 2022/23.. بزيادة 35%".

خلال العام المالي 2021/22 وهي الفترة من يونيو 2021 إلى يوليو 2022، سجل الممر الملاحي الدولي عائدات بقيمة سبعة مليارات دولار.

وقال ربيع إن القناة حققت أعلى معدل للعبور بعدد 25887 سفينة، وأعلى حمولة صافية سنوية لعام مالي قدرها 1,5 مليار طن".

وأشار ربيع إلى أن نسبة الإنجاز بمشروع التوسعة والتعميق 92,4 %.

وتشكل عائدات القناة مصدرا رئيسيا للنقد الأجنبي في مصر التي تعاني أزمة في تدبيره، دفعت البنك المركزي إلى خفض قيمة العملة بأكثر من النصف لتحقيق شرط مرونة سعر الصرف الذي وضعه صندوق النقد الدولي لإقراض القاهرة.

إلا أن انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع معدل التضخم السنوي ليسجل 33,7 % بنهاية مايو، وضع مزيدا من الضغوط على المصريين في البلد الذي يستورد معظم احتياجاته الأساسية من الخارج.

وأعلنت القناة رفع رسوم العبور مرتين العام الماضي بنسبة 6% في فبراير وبنسبة تراوح بين 5% و10% - حسب نوعية حمولة السفن- في مارس.

