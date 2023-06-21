أسهم أوروبا تتراجع متأثرة بانخفاض أسهم العقارات

انخفضت الأسهم الأوروبية عند الفتح اليوم الأربعاء بعدما قاد قطاع العقارات الخسائر في مواجهة ارتفاع العوائد على سندات منطقة اليورو، فيما أكدت بيانات استمرار التضخم البريطاني عند مستوى مرتفع وهو ما دفع الأسهم إلى التراجع في بورصة لندن.

وبحلول الساعة (07:16) بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمائة. وتراجع المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني الحافل الذي تشكل أسهم شركات التصدير ثقلا عليه 0.4 بالمائة، إذ شهد الجنيه الاسترليني قفزة في أعقاب إعلان بيانات التضخم في بريطانيا.

خالف مؤشر أسعار المستهلكين البريطاني توقعات بتباطؤه وظل عند 8.7 بالمائة في مايو أيار. وجاءت البيانات قبل يوم من توقعات برفع بنك إنجلترا الفائدة للمرة الثالثة عشر على التوالي.

وتراجع مؤشر قطاع العقارات 1.3 بالمائة.

ويترقب المستثمرون الآن شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أمام الكونجرس.

