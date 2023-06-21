نيكاي يقلب مساره ويغلق على زيادة وسوفت بنك تتصدر المكاسب

قلب المؤشر نيكاي الياباني مساره ليغلق مرتفعا اليوم الأربعاء مع تهافت المستثمرين على شراء أسهم ذات ثقل كبير شهدت أسعارها تراجعا، وتصدر سهم مجموعة سوفت بنك والأسهم المرتبطة بالرقائق المكاسب.

وصعد المؤشر نيكاي 0.56 بالمائة ليغلق مرتفعا إلى 33575.14 نقطة بعد الهبوط بما يصل إلى 0.7 بالمائة في وقت سابق من الجلسة.

واقتفى المؤشر الياباني في بداية التعاملات التراجع في وول ستريت.

كما محا المؤشر توبكس الأوسع نطاقا خسائره وأغلق على ارتفاع 0.5 بالمائة إلى 2295.01 نقطة.

وقال شويتشي أريساوا المدير العام لقسم أبحاث الاستثمار لدى إيواي كوزمو للأوراق المالية "بعد رؤية الخسائر في التعاملات المبكرة، زاد إقبال المستثمرين لشراء الأسهم التي انخفضت".

وأضاف "سيحافظ هذه الإقبال على زخم المؤشر نيكاي، ويبدو أن المؤشر مستعد للصعود على المدى القريب، ولكن تدريجيا".

وارتفع سهم سوفت بنك 3.68 بالمائة ليمنح أكبر دفعة للمؤشر نيكاي، وذلك بعد أن عقد المجموعة التي تركز على الاستثمار في شركات التكنولوجيا الاجتماع العام السنوي اليوم.

وصعدت الأسهم المرتبطة بالرقائق، إذ زاد سهما أدفانتست وطوكيو إلكترون 1.25 بالمائة و2.8 بالمائة على الترتيب.

وصعد سهم الخطوط الجوية اليابانية 3.43 بالمائة، ما رفع مؤشر قطاع الطيران ثلاثة بالمائة، ليسجل المكاسب الأكبر بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

وإجمالا ارتفع 156 سهما على المؤشر نيكاي وانخفض 66، فيما استقرت ثلاثة أسهم دون تغير يذكر.

