عمومية "الأصيل" توافق على تعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد

أعلنت شركة "ثوب الأصيل" موافقة الجمعية العامة غير العادية على تقسيم أسهم الشركة وتعديل القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم دون تغيير في رأسمال الشركة.

وسيكون قرار التقسيم نافذا على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى "إيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية التي قرر فيها تقسيم الأسهم.

وسيتم تطبيق أثر القرار في سعر السهم ابتداء من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية، على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين بنهاية تداول ثاني يوم يلي تاريخ انعقاد الجمعية غير العادية.