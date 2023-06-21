الأسهم السعودية .. نشاط شرائي يعوض الخسائر ويعيد المؤشر إلى المنطقة الخضراء

ارتفعت الأسهم السعودية تسع نقاط، ما يعادل 0.08 في المائة لتغلق عند 11431 نقطة، بينما تراجع مؤشر إم تي 30 الذي يقيس أداء الأسهم القيادية نقطة واحدة إلى 1507 نقاط. واستطاعت السوق التماسك عند مستويات الدعم، التي أشير إليها في التحليل السابق عند 11430 نقطة، فكانت أدنى نقطة خلال جلسة أمس عند 11354 نقطة، وشهدت عندها نشاط شراء عوض الخسائر، وأوصلت مؤشر السوق المنطقة الخضراء. واستمرار حفاظ السوق على مستويات الدعم يعزز من فرص تحسن الأداء في الفترة المتبقية من تداولات السوق قبل توقفها لإجازة عيد الأضحى.

الأداء العام للسوق

افتتح المؤشر العام عند 11395 نقطة، وكانت أدنى نقطة عند 11354 فاقدا 0.6 في المائة، بينما الأعلى عند 11431 نقطة، التي أغلق عندها في نهاية الجلسة رابحا تسع نقاط بنحو 0.08 في المائة. وتراجعت السيولة 6 في المائة بواقع 378 مليونا، لتصل إلى 5.7 مليار ريال، بينما انخفضت الأسهم المتداولة 23 في المائة بنحو 69 مليونا إلى 234 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فتراجعت 7 في المائة لتصل 409 آلاف صفقة.

أداء القطاعات

تراجعت ستة قطاعات مقابل ارتفاع البقية، وتصدر المتراجعة "الأدوية" بواقع 4 في المائة، يليه "الرعاية الصحية" بنحو 0.62 في المائة، وحل ثالثا "السلع طويلة الأجل" بـ 0.40 في المائة، بينما تصدر المرتفعة "الإعلام والترفيه" بنحو 1.5 في المائة، ثم "التأمين" بمقدار 1.3 في المائة، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" 1.29 في المائة.

وكان الأعلى تداولا قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنحو 15 في المائة بقيمة 882 مليون ريال، يليه "المواد الأساسية" 14 في المائة، ما يمثل 783 مليون ريال، وحل ثالثا "البنوك" 11 في المائة بنحو 652 مليون ريال.

أداء الأسهم

تصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "جمجوم فارما" بنحو 30 في المائة ليبلغ 78 ريالا، يليه "العربية" بـ10 في المائة، ليصل إلى 187 ريالا، وحل ثالثا سهم "ملاذ للتأمين" 10 في المائة، حيث أغلق عند 19.58 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الباحة" بواقع 6.67 في المائة، ليغلق عند 19.60 ريال، يليه "صدر" بـ6.08 في المائة إلى 4.17 ريال، وحل ثالثا سهم "الدوائية" بمقدار 4.03 في المائة ليقفل عند 41.65 ريال.

وكان الأعلى تداولا سهم "الموارد" بقيمة 730 مليون ريال، يليه مصرف الراجحي بنحو 266 مليون ريال، وحل ثالثا "دار الأركان" بـ203 ملايين ريال.

وحدة التقارير الاقتصادية