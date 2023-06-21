«نمو» تفقد 1207 نقاط بتداولات قيمتها 53 مليون ريال

هبطت السوق الموازية "نمو" 1207 نقاط، ما يعادل 4.3 في المائة لتغلق عند 26967 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 15 في المائة بنحو تسعة ملايين إلى 53 مليون ريال، بينما ارتفعت الأسهم المتداولة 33 في المائة بمقدار 876 ألفا لتبلغ 3.5 مليون سهم متداول. أما الصفقات، فقد بلغت 3907 صفقات متراجعة 1203 صفقات بواقع 23 في المائة.

وتصدر الأسهم الأكثر ارتفاعا "وجا" بنحو 30 في المائة ليبلغ 7.80 ريال، يليه "شور" بـ9.5 في المائة ليصل إلى 81.90 ريال، وحل ثالثا سهم "رواسي" 9 في المائة، حيث أغلق عند 6.66 ريال. في المقابل، تصدر الأسهم الأكثر انخفاضا "الرعاية المستقبلية" بواقع 17 في المائة ليغلق عند 47 ريالا، يليه "بنان" بـ10 في المائة إلى 6.30 ريال، وحل ثالثا سهم "آفاق الغذاء" بمقدار 8.4 في المائة مقفلا عند 63 ريالا.

وكان الأعلى تداولا "بنان" بنحو 6.6 مليون ريال، ثم "الرعاية المستقبلية" بقيمة 3.5 مليون ريال، وحل ثالثا "رواسي" بمبلغ 3.3 مليون ريال.