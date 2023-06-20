موجة جني أرباح تتراجع بالأسهم الأمريكية عند الإغلاق

تراجعت الأسهم الأمريكية بنهاية تعاملات اليوم، إذ أقبل المستثمرون في أولى جلسات الأسبوع بعد عطلة نهاية أسبوع طويلة على جني الأرباح في أعقاب موجة صعود للسوق وسط بوادر على تراجع الطلب العالمي، بحسب "رويترز".

ووفقا للبيانات الأولية، أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز 500 منخفضا 20.79 نقطة أو 0.47 في المائة عند 4388.80 نقطة، فيما تراجع المؤشر ناسداك المجمع 22.28 نقطة أو 0.16 في المائة إلى 13667.29 نقطة. وهبط المؤشر داو جونز الصناعي 242.15 نقطة أو 0.71 في المائة إلى 34056.97 نقطة.