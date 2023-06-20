برعاية الطاقة.. شل العالمية تفتتح محطات وقود في السعودية 

تحت رعاية وزارة الطاقة، وقَّعت شركة شل العالمية “Shell”، اليوم، مع مجموعة أسياد القابضة اتفاقية لافتتاح محطات وقود تحمل العلامة التجارية الخاصة بـشركة شل في السعودية، ومن المتوقع افتتاح أولى محطات الوقود في الربع الرابع من هذا العام 2023 في مدينة الرياض.



وكانت وزارة الطاقة قد وقَّعت اتفاقية تعاون مع الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذا العام؛وذلك لتمكين المستثمرين من الحصول على حق الامتياز التجاري من المنشآت المؤهلة؛بهدف تحسين مستوى المنافسة،وتحقيق مستهدفات الوزارة؛لضمان أمن وموثوقية الإمدادات وتحسين هيكلة القطاع.