موديز: تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية عامل إيجابي لتصنيفها الائتماني

قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية اليوم إن تحول تركيا لسياسات اقتصادية تقليدية بدرجة أكبر ويمكن التنبؤ بها سيكون أمرا "إيجابيا للتصنيف الائتماني بلا شك".

وبحسب "رويترز" عيّن الرئيس رجب طيب أردوغان وزيرا جديدا للمالية ومحافظة جديدة للبنك المركزي بعد فوزه بولاية جديدة الشهر الماضي. ومن المنتظر أن يرفع البنك المركزي الخميس المقبل أسعار الفائدة بنسبة كبيرة بعدما ظلت أقل كثيرا من مستوى التضخم على مدى العامين الماضيين.

وقال تقرير موديز التي تضع التصنيف الائتماني لتركيا عند "‭B3‬" مع نظرة مستقبلية مستقرة "إذا تم التحول تجاه أسلوب تقليدي بدرجة أكبر ومستند إلى القواعد ويمكن التنبؤ به في صنع السياسات فسيكون ذلك أمرا إيجابيا للتصنيف الائتماني بلا شك ويأتي مبكرا عما توقعنا".