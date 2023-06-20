هيونداي موتور تستهدف بيع مليوني سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030

رفعت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي موتور مستهدفاتها لمبيعات السيارات الكهربائية إلى مليوني سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030، في حين كانت مستهدفها قبل عام تبلغ 1.87 مليون سيارة سنويا بحلول 2030.

كما تعتزم أكبر منتج للسيارات في كوريا الجنوبية إنفاق 109 تريليون وون كوري جنوبي (85 مليار دولار) لزيادة طاقتها الإنتاجية وتحقيق تقدم في مجالات السيارات الهيدروجينية وبطاريات السيارات الكهربائية وتطبيقات الكمبيوتر لأنظمة النقل المستقبلية، بحسب بيان صادر اليوم.

وأشارت "بلومبيرج" إلى أن التعهدات الاستثمارية من جانب ثالث أكبر منتج سيارات في العالم جاء بعد إعلان تويوتا موتور اليابانية استهدافها بيع 1.5 مليون سيارة كهربائية سنويا بحلول 2026، وفورد موتور الأمريكية استهدافها إنتاج مليوني سيارة كهربائية سنويا بحلول 2026.

ويعني تحقيق هيونداي للمبيعات المستهدفة أن السيارات الكهربائية لديها بما في ذلك السيارات الكهربائية من العلامة التجارية الفارهة التابعة لها جينسيس ستمثل نحو 18% من إجمالي مبيعاتها من السيارات عام 2026 و34 % من المبيعات عام 2030.

كما ستمثل السيارات الكهربائية في حال الوصول إلى هذه الأرقام نحو 53 % من إجمالي مبيعات سيارات هيونداي في أسواقها الرئيسة الثلاث وهي الكورية والأمريكية والأوروبية، بنهاية العقد الحالي.

في الوقت نفسه تتوقع مجموعة فولكس فاجن الألمانية أكبر منتج سيارات في أوروبا وصول حصة السيارات الكهربائية إلى 20 % من إجمالي مبيعاتها بحلول 2025.

وقال جاي شانج الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي "سنثبت كيف يمكن لشركة سيارات عريقة أن تنفذ استراتيجية فعالة للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية". وبحسب تقديرات خدمة "بلومبيرج" لأنباء تمويل الطاقة الجديدة فإن هيونداي وشقيقتها الأصغر كيا كورب باعتا خلال العام الحالي نحو 109 آلاف سيارة كهربائية تحتلان بها معا المركز الخامس في قائمة أكثر شركات السيارات الكهربائية من حيث المبيعات.