تكريم رونالدو بعد خوض 200 مباراة مع منتخب بلاده

كرم البرتغالي كريستيانو رونالدو بمناسبة ظهوره الدولي رقم 200 قبل مباراة بين أيسلندا والبرتغال في ريكيافيك أمس، في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة ليورو 2024، من خلال منحه شهادة من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، إضافة إلى التقاط صور تذكارية مع قيمص يحمل رقم 200.

وأصبح رونالدو أول لاعب في تاريخ كرة القدم، يصل إلى 200 مباراة دولية.

وتحفل مسيرة رونالدو الدولية بالعديد من الإنجازات والأرقام القياسية، منذ انطلاقته بعمر 18 عاما.

وسجل رونالدو في المباريات الـ199 السابقة، 122 هدفا وهو أفضل هداف في تاريخ المنتخبات أيضًا.

وسبق أن توج رونالدو بلقب اليورو عام 2016، وبلقب دوري الأمم الأوروبية موسم (2018- 2019).

يذكر أن رونالدو سجل 4 أهداف في التصفيات الجارية، بواقع هدفين أمام ليشتنشتاين، ومثلهما أمام لوكسمبورج.