استبعاد أوكرانيا .. استضافة إكسبو 2030 بين السعودية وإيطاليا وكوريا

أعلن المكتب الدولي للمعارض، أن الدول المرشحة لاستضافة معرض إكسبو 2030 العالمي، هي السعودية وإيطاليا وكوريا الجنوبية، فيما تم استبعاد أوكرانيا من الترشيحات.

وبحسب بيان صدر اليوم الثلاثاء عن المكتب فإنه سيتم النظر في 3 ترشيحات لمعرض إكسبو الدولي 2030 في نوفمبر المقبل وهي الرياض بوسان وروما.

ويأتي ملف ترشح السعودية لإستضافة المعرض في الرياض بين 1 أكتوبر 2030 و 31 مارس 2031 تحت شعار "عصر التغيير : معا من أجل غد بعيد النظر".

فيما يأتي ترشح بوسان الكورية لإستضافة المعرض بين 1 مايو و 31 أكتوبر 2030 تحت شعار "تحويل عالمنا ، والإبحار نحو مستقبل أفضل"، وترشيح ترشح روما الإيطالية إيطاليا لإستضافة المعرض بين 1 مايو و 31 أكتوبر 2030 تحت شعار "الناس والأقاليم: التجديد والشمول والابتكار".