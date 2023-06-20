تراجع التضخم السنوي في المغرب إلى 7.1% في مايو

ذكرت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الثلاثاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين تباطأ إلى 7.1 في المائة في مايو أيار من 7.8 في المائة في الشهر السابق.

وارتفعت أسعار المواد الغذائية 15.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي بينما بلغ تضخم أسعار المواد غير الغذائية 1.4 في المائة.

وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المستهلكين 0.4 في المائة.

وسجل مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، 6.4 في المائة على أساس سنوي و0.1 في المائة على أساس شهري.

