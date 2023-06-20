عمومية "البحري" توافق على زيادة رأسمال الشركة إلى 7.38 مليار ريال عن طريق منح أسهم مجانية

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري موافقة الجمعية العامة غير العادية على توصية مجلس الإدارة بشأن زيادة رأسمال الشركة من 4.92 مليار ريال إلى 7.38 مليار ريال بنسبة زيادة 50 في المائة عن طريق منح أسهم مجانية لمساهمي الشركة.

وأوضحت الشركة أن الزيادة ستكون من خلال رسملة 351 مليون ريال من الاحتياطي النظامي و2.1 مليار ريال من الأرباح المبقاة.

وسيكون تاريخ أحقية أسهم المنحة لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الجمعة العامة غير العادية للشركة 01/ 12/ 1444هـ الموافق 19/ 06/ 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.