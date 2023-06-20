4.3 مليون ريال أرباح "أسيج" خلال الربع الأول 2023

أعلنت "المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|
286,855
|
177,838
|
61.3
|
-
|
-
|
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي المطالبات المتحملة
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|
4,341
|
-31,955
|
-
|
-
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
3,841
|
-28,609
|
-
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ "0". تمت إضافة مرفق لهذا الإعلان بالنتائج المالية بتفصيل أكبر وبما يتوافق مع متطلبات العرض الخاص بالمعيارين المشار لهما أعلاه.
يعود سبب صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في إيرادات التأمين و صافي عائد الاستثمارات.
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يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
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قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ "0".
تم الإعلان عن النتائج المالية للربع السابق وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 والمعيار الدولي للمحاسبة رقم 39، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقا لمتطلبات الانتقال للمعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الحالي والربع السابق نظرا لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.
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