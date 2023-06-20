4.3 مليون ريال أرباح "أسيج" خلال الربع الأول 2023

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 وتمت الإشارة إلى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ "0". تمت إضافة مرفق لهذا الإعلان بالنتائج المالية بتفصيل أكبر وبما يتوافق مع متطلبات العرض الخاص بالمعيارين المشار لهما أعلاه.

يعود سبب صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة خلال الربع المماثل من العام السابق إلى الارتفاع في إيرادات التأمين و صافي عائد الاستثمارات.