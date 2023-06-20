الدولار يتحسس طريقه مع تحليل المتعاملين مسار الفائدة وسط مكاسب باهتة

يتحسس الدولار طريقه مع استمرار عكوف المستثمرين على تحليل نتائج اجتماعات بنوك مركزية شهدها الأسبوع الماضي، منها قرار بنك اليابان التمسك بسياسة التيسير النقدي التي تبقي على ضعف الين.

وبحسب "رويترز"، صعد مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة أخرى، 0.029 في المائة فقط إلى 102.31، ليظل بالقرب من أدنى مستوى له في شهر عند 102 الذي لامسه يوم الجمعة، علما بأن الأسواق المالية الأمريكية مغلقة بسبب عطلة أمس.

وفي أسبوع حافل باجتماعات البنوك المركزية، أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه ألمح إلى إمكانية العودة إلى الزيادات لكبح التضخم.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 25 نقطة أساس يوم الخميس مع ترك الباب مفتوحا أمام مزيد من الزيادات، واختتم بنك اليابان الأسبوع بقراره.

ولامس الين أدنى مستوى مقابل الدولار في سبعة أشهر تقريبا عند 141.975 للدولار، وسجل 141.53 للدولار في أحدث تعاملات.

كما هبط الين مقابل اليورو إلى أدنى مستوى في 15 عاما عند 155.355 ين لليورو قبل أن يرتفع قليلا إلى 154.79 لليورو في أحدث تعاملات. ومقابل الجنيه الاسترليني، تراجع الين إلى 182.11 ليسجل أدنى مستوى منذ ديسمبر 2015.

وصعد اليورو إلى 1.0935 دولار، ليحوم بالقرب من ذروة شهر. وزادت العملة الأوروبية الموحدة بأكثر من 2 في المائة منذ بداية يونيو.

وبعد مكاسب كبيرة للدولار الأسترالي الأسبوع الماضي، إذ سجل أعلى مستوى في عدة أشهر يوم الجمعة، تراجع 0.48 في المائة إلى 0.684 دولار. كما تراجع الدولار النيوزيلندي 0.30 في المائة إلى 0.621 دولار.

وهبط الجنيه الاسترليني 0.04 في المائة إلى 1.2812 دولار، لكنه لم يبتعد كثيرا عن ذروة 14 شهرا تقريبا قبيل اجتماع السياسة النقدية المقرر لبنك إنجلترا يوم الخميس.

ومن المتوقع أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة 25 نقطة أساس أخرى في الوقت الذي يحارب فيه البنك المركزي البريطاني التضخم الذي وصل إلى أكثر من أربعة أمثال المستهدف له.

إلى ذلك، سجل اليوان الصيني ارتفاعا ملموسا أمام الدولار، بحسب نظام تداول النقد الأجنبي الصيني.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" أن الدولار تراجع بمقدار 88 بيبا إلى 7.1201 يوان، وفقا للسعر الاسترشادي المركزي، في حين تسمح الصين بمساحة حركة قدرها 2 في المائة صعودا أو هبوطا لسعر الصرف مقارنة بالسعر الاسترشادي في التعاملات الفورية.

والسعر الاسترشادي لليوان أمام الدولار يتحدد على أساس أسعار الشراء التي تقدمها المؤسسات المالية الكبرى في اليابان قبل بدء تعاملات سوق الإنتربنك يوميا.

من ناحية أخرى ضخ بنك الشعب الصيني 89 مليار يوان في النظام المصرفي من خلال آلية الشراء العكسي لمدة سبعة أيام.