الأسهم الأوروبية تنخفض وداكس الألماني ينزل من مستوى قياسي

أغلقت الأسهم الأوروبية منخفضة اليوم، إذ يترقب المستثمرون إجراءات تحفيز جديدة من الصين لإنعاش الطلب وينتظرون شهادة جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) هذا الأسبوع بحثا عن مزيد من المؤشرات على مستقبل أسعار الفائدة.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1 في المائة وتراجع المؤشر داكس الألماني بنفس النسبة بعدما أغلق عند مستوى قياسي مرتفع في الجلسة الماضية.

وبحسب "رويترز" هوت أسهم شركة سارتوريوس لصناعة مستلزمات المختبرات 15.7 في المائة بعدما خفضت الشركة يوم الجمعة تقديراتها للإيرادات وهوامش الأرباح عن العام الجاري.

ولا يزال التركيز منصبا على الأوضاع الجيوسياسية بعدما اتفقت الصين والولايات المتحدة على تحقيق الاستقرار في علاقاتهما المتوترة حتى لا تتحول إلى صراع لكنهما أخفقتا في تحقيق انفراجة كبيرة، وذلك في الوقت الذي اجتمعت فيه الحكومة الصينية يوم الجمعة لمناقشة إجراءات تحفيز النمو الاقتصادي، حسبما ذكره الإعلام الرسمي.

ومن المتوقع على نطاق واسع بحسب استطلاع أجرته رويترز أن تخفض الصين أسعار فائدة الإقراض الرئيسة غدا الثلاثاء في أول إجراء للتيسير في عشرة أشهر، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لتعزيز وتيرة التعافي المتباطئة لثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وانخفض سهم شركة إل.في.إم.إتش للمنتجات الفاخرة، وهي أكبر الشركات الأوروبية قيمة، 1.8 في المائة بينما انخفض مؤشر الموارد الأساسية 2.2 في المائة وسط مخاوف إزاء الطلب من أكبر مستهلك للمعادن في العالم.

وارتفعت أسهم إيرباص بعد إعلان أكبر صفقة طائرات في التاريخ، بحصولها على طلبيات لشراء 500 طائرة ضيقة البدن من شركة إنديجو الهندية للطيران منخفض التكلفة.