وزير المالية يشارك في المنتدى والاجتماع الوزاري لـ"صندوق الأوبك"

يشارك وزير المالية محمد الجدعان في المنتدى والاجتماع الوزاري لصندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد)، الذي ينطلق يوم غد في العاصمة النمساوية فيينا، بحضور وزراء مالية الدول الأعضاء، والذي سيستعرض خلاله الفرص المتاحة لتعزيز تمويل التنمية المستدامة والشاملة.

وتأسس الصندوق من قبل الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) في عام 1976، وهو المؤسسة التنموية الوحيدة عالميًا التي تقدم التمويل من الدول الأعضاء إلى الدول غير الأعضاء بشكل حصري.

ويهدف الصندوق إلى تقديم التمويل بشروط ميسرة على شكل قروض لدعم مشاريع البنية التحتية ومشاريع الخدمات الاجتماعية، وتعزيز الإنتاجية بالتركيز على المشاريع التي تلبي الاحتياجات الأساسية للدول النامية مثل الغذاء، والطاقة، والرعاية الصحية، والتعليم، إضافة إلى تقديم التمويل لمشاريع القطاع الخاص وتمويل التجارة.

ويعمل الصندوق بالتعاون مع شركاء من البلدان النامية ومجتمع التنمية الدولي لتحفيز النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل حول العالم.

نشاط "أوفيد" وفي إطار دعمه للدول النامية لتحقيق التنمية المستدامة والحد من الفقر، خصص أكثر من 24 مليار دولار أمريكي لمشاريع تنموية في أكثر من 125 دولة، بتكلفة إجمالية للمشروع تقدر بـ 207 مليارات دولار أمريكي.

ومنذ إطلاقه، وافق صندوق الأوبك على أكثر من 4000 مشروع موزعة على القطاع العام والخاص وعبر تقديم المنح، كما أسهم من خلال عمليات دعم القطاع الخاص وتمويل التجارة، في تطوير حوالي 4 جيجاوات من قدرة توليد الكهرباء في الدول المحتاجة، كذلك خصص الصندوق مبلغ مليار دولار أمريكي لتمويل جهود تأثير فيروس كورونا المستجد والتعافي منه في البلدان النامية.

كما استفاد من الصندوق أكثر من 350 ألف مشروع من المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة عبر التمويل المقدم في إطار نافذة الصندوق لتمويل القطاع الخاص وتمويل التجارة.

إضافة إلى ذلك، وفر الصندوق منذ إطلاق عملياته لدعم القطاع العام بتمكين 11.5 مليون أسرة من الوصول إلى إمدادات المياه والصرف الصحي. كما شيد وأصلح الصندوق 11360 كيلومترًا من الطرق والسكك الحديدية.

وتقديرًا لإنجازات المنظمات أو الأفراد الذين يعملون من أجل الحد من الفقر وتحقيق التنمية المستدامة، يمنح صندوق الأوبك جائزة سنوية للتنمية، وقد بدأ تقديمها في عام 2006، وتبلغ قيمتها 100,000 دولار أمريكي.