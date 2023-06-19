انتعاش صادرات القهوة في أوغندا خلال مايو

قالت هيئة تنمية القهوة في أوغندا اليوم إن البلاد قامت بتصدير 453 ألفا و169 من أكياس حبوب القهوة في مايو الماضي، مقارنة بـ 372 ألفا و912 في أبريل الماضي.

ونقلت "بلومبيرج" عن الهيئة القول إن متوسط سعر الكيلوجرام في مايو الماضي كان أعلى بواقع 24 سنتا مقارنة بشهر أبريل الماضي.

وبلغ متوسط سعر الكيلو 2.68 دولار مقارنة بـ 2.44 دولار في أبريل الماضي.

وجاء في بيانات الهيئة أن إيطاليا استوردت 37 في المائة من الحبوب في مايو الماضي، تليها ألمانيا والهند والسودان وإسبانيا والولايات المتحدة وهولندا وبلجيكا.

وتراجعت حصة واردات السودان من القهوة إلى 7 في المائة مقارنة بـ 11 في المائة في أبريل الماضي.



