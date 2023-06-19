لتعزيز السيولة.. المركزي النيجيري يرفع القيود على الودائع المصرفية بالدولار

رفع البنك المركزي النيجيري القيود المفروضة على الودائع بالدولار في البنوك المحلية، في تغيير جديد للسياسة يهدف إلى تقليل نقص العملات الأجنبية في البلاد، الذي تسبب في إعاقة اقتصاد الدولة الواقعة بغرب إفريقيا.

ونقلت "بلومبيرج" اليوم، عن البنك المركزي النيجيري قوله في بيان عقب اجتماع مع رؤساء الجهات المقرضة في البلاد: "لن يتم تقييد الودائع النقدية في الحسابات المحلية"، مع مراعاة ممارسة البنوك للحرص الواجب تجاه العملاء.

وجاء في البيان: "سيكون لدى أصحاب الحسابات المحلية، إمكانية للوصول الحر وغير المقيد للأموال الموجودة في حساباتهم".

وكان البنك المركزي فرض سقفا للودائع بالدولار في 2021، حيث قال إن القيود ضرورية للسيطرة على المضاربين الذين يقومون بتكديس العملات الأجنبية لديهم، مما يساهم في فرض ضغوط على السيولة.