صندوق النقد: اقتصاد عمان يواصل النمو .. والتضخم عند مستويات منخفضة

قال صندوق النقد الدولي في بيان اليوم إن الاقتصاد العماني مستمر في النمو وتم احتواء التضخم عند مستويات منخفضة.

وقال الصندوق إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعمان نما 4.3 في المائة في 2022، وإنه من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 1.3 في المائة في 2023، ثم ينتعش إلى 2.7 في المائة في 2024.

وأضاف البيان وفقا لرويترز أن التوقعات للاقتصاد العماني على المدى القريب والمتوسط مواتية والمخاطر على التوقعات متوازنة.