بعد خسارة كرواتيا .. مودريتش يفضل الصمت فيما يتعلق بمستقبله

اتخذ لوكا مودريتش نجم منتخب كرواتيا لكرة القدم، قراره فيما يتعلق بمستقبله مع المنتخب الوطني، ولكنه سيحتفظ به لنفسه في الفترة الحالية.

وقال مودريتش لصحيفة "ماركا" بعد الخسارة أمام المنتخب الإسباني 4/5 بركلات الترجيح في نهائي دوري أمم أوروبا أمس الأحد "اتخذت قراري بشأن مستقبلي، ولكن في الوقت الحالي لن أقول أي شيء بشأن هذا".

وفشل المنتخب الكرواتي مرة أخرى في التتويج بلقب بعدما حل وصيفا في مونديال 2018 واحتل المركز الثالث في مونديال 1998 و 2022، وسيكون الهدف الأكبر المقبل للمنتخب المسمى بالحارقون هو بطولة أمم أوروبا 2024 التي تقام في ألمانيا.

وقال زلاتكو داليتش مدرب المنتخب الكرواتي "أسفون أننا لم نتمكن من التتويج بلقب من أجل لوكا، لقد قال إنه سيتخذ قراره الشخصي"، ويأمل المدير الفني أن يكمل مودريتش مسيرته الدولة رغم فشله مرة أخرى في التتويج بلقب. قائلا "كان عظيما مرة أخرى، قدم كل شيء طوال 120 دقيقة، سأكون سعيدا إذا استمر".

وكانت أنباء قد ربطت النجم الكرواتي لاعب ريال مدريد الإسباني، بالنادي الأهلي الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين السعودي، حيث سيتخذ مودريتش قراره بعد انتهاء المهمة الدولية، إما بالعودة إلى الملكي الإسباني أو الانتقال إلى الملكي السعودي.