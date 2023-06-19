سهم "سارتوريوس" يقود تراجع السوق الأوروبية

بدأت الأسهم الأوروبية تعاملاتها اليوم على انخفاض، إذ قادت شركة سارتوريوس الفرنسية الألمانية لصناعة معدات المختبرات الانخفاضات، فيما يترقب المستثمرون بحذر زيادة الصين إجراءات التحفيز لإنعاش الطلب.

وبحلول الساعة (07:19) بتوقيت جرينتش، انخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 في المائة، كما تراجع المؤشر داكس الألماني 0.4 في المائة بعد أن أغلق عند أعلى مستوى في الجلسة السابقة.

وهبط سهم سارتوريوس 14 في المائة إلى قاع المؤشر ستوكس 600 بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للإيرادات وهامش الأرباح في 2023 يوم الجمعة.

ووفقا لـ"رويترز" انخفض سهم إل.في.إم.إتش ذات الانكشاف على الصين، وهي الشركة الأكثر قيمة في أوروبا، 0.9 في المائة، كما تراجع مؤشر الموارد الأساسية 1.4 في المائة وسط مخاوف بشأن الطلب من الصين أكبر مستهلك للمعادن.

والأسواق الأمريكية في عطلة رسمية اليوم.