11.5 مليون ريال أرباح "التأمين العربية" خلال الربع الأول 2032

أعلنت "شركة التأمين العربية التعاونية" النتائج المالية الأولية للفترة المنتهية في 31 مارس 2023 (ثلاثة أشهر).
|
بند
|
الربع الحالي
|
الربع المماثل من العام السابق
|
التغير%
|
الربع السابق
|
التغير %
|
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (GWP)
|
309,750
|
216,720
|
42.93
|
-
|
-
|
صافي أقساط التأمين المكتتبة (NWP)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي المطالبات المتحملة
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات حملة الوثائق
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
فائض (عجز) عمليات التأمين مخصوما منها عائد استثمارات حملة الوثائق (نتائج العمليات التشغيلية)
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي أرباح (خسائر) استثمارات أموال المساهمين
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
صافي الربح (الخسارة) قبل الزكاة
|
11,563
|
-9,284
|
-
|
-
|
-
|
إجمالي الدخل الشامل
|
7,983
|
-9,928
|
-
|
-
|
-
|
جميع الأرقام بالـ (آلاف) ريال سعودي
|
بند
|
توضيح
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتمت الإشارة إلى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ "0".
يعود سبب تحقيق صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، الذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بما يقارب 97 مليون ريال سعودي إضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات بما يقارب 5 ملايين ريال سعودي. هذا وبالرغم من ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بما يقارب 64 مليون ريال سعودي وكذلك ارتفاع صافي مصروفات عقود إعادة التأمين بما يقارب 11 مليون ريال سعودي.
|
يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى
|
قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتمت الإشارة إلى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ "0".
تم الإعلان عن النتائج المالية للربع السابق وفقا للمعايير السابقة، المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 4 والمعيار الدولي للمحاسبة رقم 39، ولم تفصح الشركة عن أرصدة الفترة المعنية وفقا لمتطلبات الانتقال للمعايير الجديدة في القوائم المالية للربع الحالي. ولذلك، لم يتم شرح التغيرات بين الربع الحالي والربع السابق نظرا لعدم توافق المعايير المالية بين الفترتين.
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