11.5 مليون ريال أرباح "التأمين العربية" خلال الربع الأول 2032

قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 "الأدوات المالية"، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي الذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة السابقة وفقا للمعايير الجديدة. نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 وتمت الإشارة إلى البيانات التي لا تتوفر بسبب عدم توافقها مع المعايير الجديدة بـ "0".

يعود سبب تحقيق صافي الربح في الربع الحالي مقارنة بصافي الخسارة في الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع نتيجة خدمات التأمين، الذي نتج عن ارتفاع إيرادات التأمين بما يقارب 97 مليون ريال سعودي إضافة إلى ارتفاع صافي عائد الاستثمارات بما يقارب 5 ملايين ريال سعودي. هذا وبالرغم من ارتفاع مصاريف خدمات التأمين بما يقارب 64 مليون ريال سعودي وكذلك ارتفاع صافي مصروفات عقود إعادة التأمين بما يقارب 11 مليون ريال سعودي.