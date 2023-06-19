68.9 مليون ريال أرباح "جي آي جي" خلال الربع الأول .. انخفضت 61 %

يعود سبب الارتفاع ( الانخفاض ) في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى

اعتمدت الشركة المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 "عقود التأمين" والمعيار الدولي للتقارير المالية 9 "الأدوات المالية"، على النحو المعتمد في المملكة العربية السعودية، اعتبارا من 1 يناير 2023، مع التطبيق بأثر رجعي، الذي أدى إلى تغيير جوهري في عرض النتائج المالية للفترات التي تبدأ في الربع الأول من 2023 فصاعدا. فترات المقارنة المعاد بيانها بموجب المعايير الجديدة. نتيجة لذلك، لم تعكس الشركة إلا المعلومات المالية ذات الصلة بموجب المعايير الجديدة في الإعلان أعلاه. لم تعد البنود التي تم الإبلاغ عنها على أنها ""0"" معروضة في البيانات المالية الجديدة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية 17 والمعيار الدولي للتقارير المالية 9. سيغطي الشرح التالي المعلومات المالية ذات الصلة الواردة في الإعلان أعلاه مع شرح حول طريقة العرض الجديدة للنتائج المالية المرفقة بهذا الإعلان: يعود سبب انخفاض صافي الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل خلال الربع بمبلغ 109 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى الأسباب الرئيسة التالية: - زيادة مصاريف خدمات التأمين بمبلغ 291 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق تعود بشكل رئيس بالتغير في تعديل المخاطر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يعكس التطور في محفظة التأمين لدينا. علاوة على ذلك، زاد التغيير في عامل الخسارة في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022 بشكل رئيس في قطاع الممتلكات والمخاطر. تم تعويض التأثيرات السلبية أعلاه جزئيا بالتغييرات الإيجابية التالية: (1) زيادة إيرادات التأمين بمبلغ 41 مليون ريال سعودي في الربع الأول من 2023 مقارنة بالربع الأول من 2022 التي تعود بشكل رئيس في قطاع المركبات (2) التغييرات الإيجابية في نتائج إعادة التأمين بـ 165 مليون ريال سعودي ويعود ذلك بشكل رئيس إلى التغيرات في حصة إعادة التأمين من تعديل المخاطر (3) ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 14 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق