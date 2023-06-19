تشكيل فريق عمل لحصر تحديات مستوردي قطاع الأغذية في المملكة

تعكف ثلاث جهات حكومية وخاصة، على البدء بحصر أبرز التحديات التي يواجهها مستوردو قطاع الأغذية في المملكة وتحديد الشركات التي تم حصر تحدياتها، ووضع خطة مقترحة لمعالجة التحديات المحصورة متضمنة الإطار الزمني للتنفيذ.

وعلمت «الاقتصادية» أن هذا التحرك جاء بناء على توصية اللجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير" المتضمنة تشكيل فريق عمل برئاسة الهيئة العامة للغذاء والدواء وعضوية كل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك واتحاد الغرف التجارية، على أن يتم تقديم عرض عن ذلك خلال الاجتماع الدوري للجنة التنفيذية لتحسين أداء الأعمال في القطاع الخاص "تيسير"، وتحقيقا للتوصية سيتم عقد ورش عمل موسعة تجمع فريق العمل مع مستوردي الأغذية.

وتمكنت السعودية خلال العام الماضي من معالجة عديد من التحديات التي تواجه القطاع الخاص في الأنظمة والتشريعات لتحسين بيئة ممارسة الأعمال وإيجاد الحلول المبتكرة للمعوقات التي تواجه الشركات والمؤسسات في البلاد.

أسست لجنة تيسير في 2016، ويشارك في أعمالها 70 عضوا من المسؤولين في الدولة وقيادات الجهات الحكومية والقطاع الخاص، ممثلا في اتحاد الغرف السعودية، وتجتمع بشكل دوري لمتابعة تنفيذ الأوامر السامية والتوجيهات الهادفة إلى تحسين بيئة الأعمال، وحل تحديات القطاعين العام والخاص، لتنضم في 2019 إلى المركز الوطني للتنافسية الذي أنشئ لتحقيق مستهدفات "رؤية المملكة 2030" كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، حيث يعمل المركز الوطني للتنافسية إلى تنفيذ إصلاحات تمكن البيئة التنافسية من مواكبة التوجهات العالمية الجديدة المرتكزة على الإنتاجية والاستدامة والشمولية لتكون المملكة في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية عالميا بحلول 2030.