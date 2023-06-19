استخدام «تشات جي بي تي» لمساعدة المعلمين «2 من 4»

بشأن إتاحة الفرصة باستخدام "تشات جي بي تي" كأداة مساعدة في مجال التعليم، وتقديم خدمة للمعلمين في أثناء تأدية واجب حصصهم اليومية، فيما يلي بعض الأمثلة على كيفية تشجيع واضعي السياسات للمعلمين على استخدام "تشات جي بي تي".

تحسين طرق إعطاء الدروس.. يتمثل أحد التحديات الرئيسة التي تواجه المعلمين في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل في تحويل المنهج الدراسي المكثف إلى دروس تجذب الطلاب. يمكن للمعلمين استخدام "تشات جي بي تي" في ترجمة أهداف التعلم إلى مخططات دروس جذابة وتفاعلية، أو في استقاء أفكار جديدة لإعداد الحصص الدراسية، أو صياغة مهام أو تقييمات جديدة. كما يمكن أن يساعد "تشات جي بي تي" على إعداد الدروس وضمان كفاءتها، لكن ليس في شرحها فعليا للطلاب. وعلى هذا النحو، سيحتاج المعلمون دائما إلى الكفاءة التعليمية التربوية لشرح الدروس بجودة عالية.

وضع أسئلة التقييم.. يمكن للمعلمين استخدام "تشات جي بي تي" في تحسين أسئلة التقييم وإنشاء أسئلة وعناصر متعددة الاختيارات. يمكنهم أيضا استخدامه كمدخل لتشجيع مهارات التفكير الرفيعة، من خلال توفير تلميحات أو اقتراحات لأسئلة المقالات والواجبات العملية. ويمكن للمعلمين استخدام أنواع مختلفة من التقييم التي بوسعها مساعدة الطلاب على تطوير التفكير النقدي وحل المشكلات والمهارات التعاونية.

المساعدة عندما تكون الحواجز اللغوية عائقا. على الرغم من أنه سيكون من المثالي للدول ضمان إلقاء المعلمين الدروس بلغتهم الأم، فإن الواقع يشير إلى أن بعض الأنظمة التعليمية -وإن كانت هناك شواهد وأدلة تشير إلى عكس ذلك- تبتعد عن التدريس باللغة المحلية وتستبدلها باللغة الثانية "أي الإنجليزية". وفي هذه السياقات، نجد أن المعلمين غير ملمين أيضا باللغة الإنجليزية على نحو كاف، ويجدون صعوبة في التدريس بلغة لا يجيدونها. وفي هذا المقام، يمكن أن يكون روبوت الدردشة بمنزلة أداة لتحسين الكفاءة اللغوية للمعلمين، ومساعدتهم على التدريس والشرح بشكل أكثر فاعلية بلغتهم الأم أو بلغة أجنبية أخرى. على سبيل المثال، تزعم منصتا Duolingo وجي بي تي GPT أنهما تقدمان دروسا شخصية للغاية في اللغات بأسعار معقولة وسهلة المنال.

تقديم دعم إضافي للطلاب. يمكن للمعلمين استخدام "تشات جي بي تي" في تنمية حب الاستطلاع والمعرفة لدى الطلاب، ومن ثم ابتكار أفكار جديدة لواجباتهم المنزلية. فأدوات الذكاء الاصطناعي مفيدة بشكل خاص عندما تحدد معلومات المصدر الذي تستقي منه أجوبتها المستخدمة في الدردشات. لكن الخطر يكمن في أنه بدلا من طلب بعض المساعدة، يطلب الطلاب من روبوت الدردشة إكمال الواجب المنزلي بالكامل نيابة عنهم... يتبع