مؤسسة التمويل الدولية تعلن مساعدة مصر على تسييل أصولها

قالت مؤسسة التمويل الدولية اليوم إنها ستعمل مستشارا استراتيجيا لمصر في خططها الرامية لتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد.

وأضافت المؤسسة أنها ستقدم المشورة "لبرنامج تسييل الأصول (الحكومي)، والذي سيركز على تسخير المعرفة ورأس المال لدى القطاع الخاص لإدارة الأصول المملوكة للدولة".

وقالت في بيان إن ذلك سيشمل هيكلة الأصول وتجهيزها للبيع.

وأعلنت الحكومة المصرية العام الماضي عن وثيقة سياسة ملكية الدولة بهدف تحديد مجالات الاقتصاد التي يمكن للقطاع الخاص أن يلعب فيها دورا أكبر.

وتسعى مصر جاهدة لمواجهة النقص الحاد في العملة الصعبة وجذب استثمارات جديدة واحتواء أعباء الديون المتزايدة.

وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري اليوم في مؤتمر أذاعه التلفزيون مع العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب "سيكون لدينا شراكة لمدة خمسة أعوام مع مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي لضمان حوكمة البرنامج على المدى الطويل".