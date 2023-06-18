ناخبو جنيف يرفضون زيادة الضريبة على الأغنياء

رفض الناخبون في جنيف رفع ضريبة "التضامن" على أغنى الأغنياء الذين يمثلون نسبة 1 في المائة و يعيشون في ثاني أكبر مدينة في سويسرا.

وذكرت "بلومبيرج" للأنباء أن أكثر من 55 في المائة صوتوا ضد الخطة، وفقا للنتائج الحكومية الأولية التي نشرت اليوم.

وكان ائتلاف من النواب اليساريين والنقابات والنشطاء قد اقترحوا خلال جائحة كورونا زيادة الضريبة على الأغنياء بصورة مؤقتة من 1 في المائة إلى 1.5 في المائة على الأفراد الذين يملكون أكثر من 3 ملايين فرانك (3.4 مليون دولار) وذلك بهدف تعزيز الإيرادات النقدية.

وعارضت حكومة جنيف الثرية زيادة الضرائب، قائلة إن عائدات الضرائب كافية للتعامل مع التداعيات الاجتماعية من أزمة كورونا.

