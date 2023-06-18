الألمان يشترون ألواح توليد الكهرباء لتخفيض فواتير الطاقة

كشف استطلاع حديث أن عدد الأشخاص الذين يشترون حاليا ألواح توليد الكهرباء الصغيرة التي تثبت في الشرفة لأجل توفير الأموال يزداد على من يشترونها بهدف الاستدامة.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي وتم نشر نتائجه اليوم أن نحو نصف الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع ذكروا أنهم يسعون من خلال شراء مثل هذه الألواح لتوفير أموال.

يشار إلى أن ألواح توليد الكهرباء المخصصة للتثبيت بالشرفة تتكون عادة من وحدة إلى وحدتي طاقة شمسية ومحول عاكس، الذي يحول الطاقة الشمسية إلى تيار كهربائي منزلي. وبذلك يمكن تشغيل الأجهزة المنزلية.

وبحسب "الألمانية" تم إجراء الاستطلاع بتكليف من فرع شركة "إيباي" للتجارة الإلكترونية، وشمل 1054 شخصا خلال الفترة بين 28 أبريل و2 مايو الماضيين.